Потребительские цены и платные услуги населению в Таджикистане за первые два месяца этого года подорожали на 1,2%. В аналогичном периоде прошлого года инфляция в потребительском секторе республики составила 0,3%.
Продовольственные товары в январе-феврале нынешнего года подорожали на 2,3%, платные услуги населению – на 1%, а непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,6%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Правительство намерено удерживать по итогам текущего года инфляцию на уровне 7%. В 2018 году инфляция составила 5,4%.
Какие товары и услуги подорожали в январе-феврале этого года больше всего?
Продовольственные товары
капуста – 23,5%
лук репчатый – 20,5%
мука 1 сорта – 5,5%
баранина – 3,6%
Непродовольственные товары
бытовые текстильные изделия – 3,3%
обувь – 1,9%
моющие средства – 1,1%
бытовые приборы – 1%
стройматериалы – 0,9%
Платные услуги
проезд воздушным транспортом – 53%
проезд железнодорожным транспортом -2,9%
услуги гостиниц – 1,8%
услуги парикмахерских – 0,4%.
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