Потребительские цены и платные услуги населению в Таджикистане за первые два месяца этого года подорожали на 1,2%. В аналогичном периоде прошлого года инфляция в потребительском секторе республики составила 0,3%.

Продовольственные товары в январе-феврале нынешнего года подорожали на 2,3%, платные услуги населению – на 1%, а непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,6%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Правительство намерено удерживать по итогам текущего года инфляцию на уровне 7%. В 2018 году инфляция составила 5,4%.

Какие товары и услуги подорожали в январе-феврале этого года больше всего?

Продовольственные товары

капуста – 23,5%

лук репчатый – 20,5%

мука 1 сорта – 5,5%

баранина – 3,6%

Непродовольственные товары

бытовые текстильные изделия – 3,3%

обувь – 1,9%

моющие средства – 1,1%

бытовые приборы – 1%

стройматериалы – 0,9%

Платные услуги

проезд воздушным транспортом – 53%

проезд железнодорожным транспортом -2,9%

услуги гостиниц – 1,8%

услуги парикмахерских – 0,4%.

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