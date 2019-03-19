Фигуранты дела об изнасиловании жительницы Якутска после задержания, 17 марта 2019 года

Жительница Якутска стала жертвой изнасилования. В преступлении заподозрили мигрантов. По версии управления СК по Якутии, ночью 17 марта 23-летний преступник силой затащил женщину в автомобиль и изнасиловал. Затем он отвез пострадавшую в автомастерскую к своим знакомым и уехал домой. Женщина дождалась, пока мужчины уснут, сбежала и обратилась в СК. Подозреваемых задержали, пишет Медуза.

Предполагаемый насильник признал вину, он арестован по обвинению в похищении человека и изнасиловании. Двое его знакомых задержаны, против них возбуждено дело о незаконном лишении свободы.

СК не сообщил национальность предполагаемых преступников, но в Якутске пошли слухи, что это мигранты. 18 марта глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что речь идет о выходцах из Киргизии.

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Он прошел на Комсомольской площади Якутска вечером 17 марта. Призыв поучаствовать в собрании распространяли через мессенджер WhatsApp. На митинг вышли около 200 человек. К месту его проведения была стянута полиция, но массовых задержаний не было («Якутия.Инфо» пишет про одного задержанного — пьяного мужчину, который выкрикивал «экстремистские высказывания»).

Как сообщает «SakhaLife», с митингующими пообщался руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов.

Глава республики Саха Айсен Николаев 18 марта призвал не допускать самосуда и пообещал, что причастных к изнасилованию будут судить по всей строгости закона, сообщает CrimYakutia.ru.

"Нельзя допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни", - заявил Николаев.

Глава Якутии пообещал бороться с незаконной миграцией

По словам Айсена Николаева, все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов и особый спрос будет с руководителей национальных общин, сообщает Ykt.ru.

«Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником — незаконным предпринимательством. Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов», - заявил глава Якутии.

«Они должны платить налоги, работать по закону и соблюдать порядок. Мы, местные жители, иногда сами ошибаемся. Покупаем у них дешевые фрукты. Ездим на их такси. Почему не спрашиваем, есть ли у них регистрация, платят ли они налоги? Трудоустраиваем их, потому что им можно меньше платить», — сказал Николаев.

Мэр города Якутск Сардана Авксентьева поручила проверить регистрацию у живущих в Якутске иностранцев. У водителей-мигрантов отдельно проверят разрешительные документы на работу.

Она инициировала проведение внеплановых проверок служб такси, предприятий общепита и торговли (оптовая и розничная торговля продуктами, овощами и фруктами) на предмет соблюдения налогового законодательства, а также безопасности продукции и оказываемых услуг.

Глава города также призвала инициировать проверки соблюдения правил регистрации проживающих — в так называемых «резиновых» квартирах с большим числом проживающих.

Авксентьева также дала поручение руководителю НО «СоюзАвто» Андрею Косицкому проверить разрешительные документы на профессиональную деятельность у граждан ближнего зарубежья.

По словам Косицкого, число водителей автобусов из стран ближнего зарубежья в Якутске составляет около 65%.

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Мигрантам начали поступать угрозы. Как сообщает Ykt.Ru, жители Якутска начали угрожать приезжим, которые торгуют шаурмой и овощами. По некоторым данным, 18 марта на работу не вышли иностранцы, работающие таксистами и продавцами на Крестьянском рынке Якутска.

Кроме того, семь человек напали на мигранта-водителя одного из городских автобусов. Причины нападения неизвестны, но в организации «СоюзАвто» отметили, что «по WhatsApp распространяются нехорошие призывы».

СК призвал воздержаться от межнациональных конфликтов, завявив, что из 296 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, совершенных в Якутии в 2018 году, только в четырех обвинили иностранцев.

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