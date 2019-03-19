Правительство Таджикистана предложило парламенту освободить Фонд страхования сбережений физических лиц от выплаты государственных пошлин в судах.

Соответствующий проект поправок в закон Таджикистана "О государственных пошлинах" подготовлен правительством республики и направлен в парламент страны, сообщил «АП» источник в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана.

Согласно предложенным поправкам, Фонд страхования сбережений физических лиц освобождается от выплаты государственных пошлин в судах.

Образованный в 2011 году Фонд страхования сбережений физических лиц создан на основании Закона Таджикистана "О страховании сбережений физических лиц" с целью защиты прав и законных интересов вкладчиков и укрепление доверия общества к банковской системе республики.

Фонд является некоммерческим юридическим лицом, обладающим самостоятельным балансом, печатью, и осуществляющим свою деятельность на основе договора между банками и его Устава, утвержденного учредителями Фонда.

Целью создании Фонда является защита вкладов населения от риска банкротства кредитных организаций. В результате возникновения страхового случая в кредитной организации Фонд обязуется компенсировать застрахованные вклады населения.

Банки и микрокредитные депозитные организации, которые являются членами Фонда, внесены в Реестр кредитных организаций системы страхования сбережений физических лиц, и имеют Сертификат членства.

Страхование сбережений населения производится со стороны кредитных организаций, и сами вкладчики не имеют никаких затрат, поскольку все затраты для страхования сбережений возложены на кредитные организации.

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