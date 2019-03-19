Глава государства Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали ознакомятся сегодня с деятельностью совместного таджикско-турецкого завода «AKIA AVESTO» по сборке автобусов марки «AKIA» в Душанбе. Также президент примет участие в сдаче в эксплуатацию нового здания столичной общеобразовательной школы №99.

Производство автобусов началось в феврале прошлого года. На создание мощностей по выпуску и техническому обслуживанию автобусов и грузовиков будет направлено в общей сложности 20 миллионов долларов. Данную сумму будут инвестировать таджикская и турецкая компании в равном размере – по $10 млн. Об этом говорится в заключенном между правительством Таджикистана, таджикской компанией «Авесто Групп» и турецкой компанией Ulasim Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi соответствующем инвестиционном соглашении.

В документе отмечается, что проект будет реализован посредством деятельности совместных таджикско-турецких предприятий «Акиа Авесто Автоматив Индастри» и «Сити Сервис Лтд».

Первое предприятие будет заниматься производством пассажирского и грузового транспорта, а второе – техническим обслуживанием выпускаемой продукции.

Ранее Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом сообщал, что в рамках подписанного соглашения будут созданы предприятие по выпуску автобусов и грузовиков, а также центры по техническому обслуживанию производимых транспортных средств.

Годовая производственная мощность СП «Акиа Авесто Автоматив Индастри» составит 250-300 автобусов. На первых порах после сдачи предприятия в эксплуатации там будут работать 240 человек, 80% (не менее 200 человек) которых, в соответствии с заключенным соглашением, должны быть граждане Таджикистана.

Между тем, сегодня же президент откроет столичную общеобразовательную школу №99, в районе кольцевой торгового центре «Мардон».