В эти выходные в Душанбе прошла первая совместная весенняя выставка таджикских дизайнеров Tajik Designer Unity, где модельеры показали, какие изделия могут стать трендовыми весной 2019 года.
В модном показе приняли участие такие таджикские бренды - ZHIWJ, Ikat House, Sabina’s Handmade, Azam, Buta и многие другие.
Бренд ZHIWJ, к примеру, предложил молодежи Душанбе в обязательном порядке обзавестись модными, легкими джинсовыми куртками oversize с уникальными принтами и вставкой из адраса.
Дизайнер Сабина Баймурзаева считает, что весенний образ таджичек будет более запоминающимся с текстильными украшениями, где используется такой элемент таджикской одежды, как узорная тесьма «джияк».
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как в Таджикистане готовят древнейшее блюдо?
Ворух разблокирован. Дорога, соединяющая таджикский эксклав с Исфарой, открыта для движения
Американский посол: США выступают за свободный доступ к интернету
Таджики – иранцы Востока? Рецензия книги от Камолиддина Абдуллаева
С трассы Ворух-Исфара уберут пограничников. Вице-премьеры рассказали об итогах переговоров
«Ориёнбанк» отметил Международный праздник Навруз
ЕБРР и партнеры оказывают помощь школе для слепых и слабовидящих в Вахдате
«МегаФон Таджикистан» увеличил зону покрытия мобильного интернета в Матчинском районе
Декрет или работа. Подкаст «Диета для бюджета», эпизод #6
Таджикистан и Кыргызстан подписали соглашение по урегулированию ситуации на границе
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста