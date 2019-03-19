Жители нескольких микрорайонов Душанбе обратились в редакцию с жалобами на то, что с них требуют деньги для покраски фасадов их домов, городская мэрия отвечает, что никаких распоряжений на этот счет не давали, в администрации района Сино от комментариев отказались, а юристы говорят, что закон на стороне властей.

- Нам сказали, что это «карори хукумат» (решение администрации – тадж., прим.авт.) и требуют заплатить за покраску фасада нашего дома 300 сомони. Требуют деньги старшие по дому, но ссылаются на решение хукумата. Покраску уже начали со стороны трассы, наш дом, к несчастью, находится около трассы. Почему мы должны платить? Ведь мы и так платим разные налоги. У меня нет денег на оплату, например», - рассказала «АП» по телефону одна из жительниц дома №50 по улице Мухаммадиева, 102 микрорайона Душанбе, которая попросила не называть ее имени, чтобы не вступить в конфликт с администрацией района.

Другое такое же сообщение в редакцию «АП» поступило от жителей дома №52 тоже по улице Мухаммадиева.

- К нам пришли старшие по дому и сказали, что мы должны заплатить за покраску нашего дома по 600 сомони. Мы стали спрашивать у своих знакомых, которые живут в центре города – платили ли они за покраску своих фасадов – они сказали, что не платили. Почему с нас требуют такие деньги? На каком основании? – Рассказала нам одна из жительниц этого дома на странице «АП» в ФБ, которая также попросила не называть ее имени.

Кстати, жильцы столичного района Сино возмущаются сбором денег за покраску фасадов жилых домов, не в первый раз. В прошлом году они обращались в редакцию «АП» с жалобами на то, что с них требуют по тысячи сомони.

«Исключительно на добровольной основе»

Между тем, в январе этого года мэр города Рустам Эмомали поручил к сентябрю 2021 года обновить фасады 2 тысяч 224 высотных домов города. За чей счет будут отремонтированы фасады домов, тогда не сообщалось.

В городской мэрии «АП» заявили, что никаких распоряжений на этот счет не было, и посоветовали обратиться в хукумат района Сино. Представители администрации этого района от официальных комментариев воздержались. Однако, рядовые сотрудники хукумата сообщают, что перед ними поставлена задача покрасить фасады домов, средств на эти работы не хватает, поэтому они обращаются за помощью к жителям домов, при этом сбор денег проводится исключительно на добровольной основе.

Кстати в редакцию «АП» поступает информация и из других городов Таджикистана о том, что с них требуют деньги на покраску фасадов домов. Например, жителям Истравшана, которые не могут дать денег на покраску фасадов, посоветовали взять кредит в банке. Об этом жители сообщили «АП» на странице в ФБ. Покраску фасадов местные власти объясняют подготовкой к празднованию 30-летия Независимости Таджикистана.

По словам Навруза Одинаева, юриста юридической компании «Химоя», вопрос о том, кто должен оплачивать расходы на покраску фасадов жилых домов, очень не простой.

Именно «ремонт фасадов» не оговаривается в законе «О содержании многоквартирных домов и товариществах собственников жилья». Но есть нормы в статьях 7 и 9 этого закона, в которых указано, что «собственник помещения обязан участвовать в общих расходах по содержанию общего имущества», а также что «содержание имущества в многоквартирном доме включает в себя деятельность по управлению, обслуживанию, поддержанию надлежащего технического и санитарного состояния».

- Логично предположить, что фасад здания тоже является частью общего имущества собственников жилья. Это просто наружность имущества и обязанность по содержанию фасада тоже относится к собственникам жилья, - говорит Навруз Одинаев.

Впрочем, юрист поясняет, что эти нормы не касаются отдельных требований местных властей, например, о едином внешнем виде фасадов домов, а относится только к поддержанию «надлежащего технического и санитарного состояния». Например, если фасад дома находится в «надлежащем состоянии», но власти просто хотят поменять его цвет в соответствии со своими предпочтениями, то собственники жилья платить за это деньги не должны.