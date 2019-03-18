Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм в ходе встречи с журналистами 18 марта заявил, что США выступает за свободный доступ к интернету.

Дипломат, отвечая на вопрос журналистов о позиции США касательно повышения стоимости мобильного интернета в Таджикистане, что может повлиять на доступ к информации, отметил, что доступ к информации играет очень важную роль и все граждане должны иметь этот доступ, независимо от того, какой это вид информации – печатное СМИ, радио или интернет-издание.

«США поддерживают такую позицию по всему миру - необходимо обеспечить доступ к информации. Это наше общее видение относительно этого вопроса, и, естественно, мы иногда работаем с правительствами разных стран для того, чтобы помочь в обеспечении населения доступом к информации», - отметил посол.

Напомним, согласно распоряжению Антимонопольной службы Таджикистана, с 27 марта мобильные операторы должны установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов.

Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта он будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).

Джон Марк Поммершайм приступил к работе в качестве посла США в Таджикистане 22 февраля текущего года. До этого он занимал должность заместителя посла США в Казахстане. Также он работал в Армении, Азербайджане, Грузии, Японии, Китае и Германии.

Поммершайм также имеет журналистский бекраунд. Он работал в представительстве CNN в Москве и информационном агентстве США в Грузии.

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