На таджикско-киргизской границе, в кишлаке Ходжи Ало джамоата Чоркух завершились трехдневные переговоры двух стран с участием вице-премьеров Таджикистана и Кыргызстана Азима Иброхима и Жениша Разакова, которые поставили точку в очередном конфликте на границе.

После завершения переговоров вице-премьеры ответили на вопросы журналистов. Главным достижением переговоров Азим Иброхим назвал то, что с дороги, ведущей из таджикского города Исфара в Ворух, будут убраны пограничники двух стран.

В рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.

Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

После переговоров вице-премьеры встретились с жителями Воруха и пообещали им следить за выполнением договоренностей с двух сторон.

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Азим Иброхим поручил главе Согдийской области Раджаббою Ахмадзода регулярно посещать джамоат Ворух и следить за исполнением договоренностей.

Между тем, дорога Ворух - Исфара до сих пор остается заблокированной.

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