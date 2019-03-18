В головном офисе «Ориёнбанка» ярко отметили главный праздник весны - Навруз. Для своих зарубежных и местных гостей сотрудники «Ориёнбанка» накрыли праздничный дастархан с традиционным угощением – суманаком, устроили выставку ремесленников, концерты и конкурсы.

В головном офисе «Ориёнбанка» Навруз отметили в прошедшие выходные. Нарядных гостей встречали звуки таджикских карнаев, а потом они попадали на выставку народных ремёсел. Десятки ремесленников из Согдийской, Хатлонской областей, а также из ГБАО, районов республиканского подчинения и Душанбе представили свои товары ручной работы. Свои работы показали гончары, кузнецы, ювелиры, швеи.

Специально для гостей был накрыт таджикский весенний дастархан, главным украшением праздничного стола стал суманак, от которого не мог отказаться никто.

Сотрудники «Ориёнбанка» приняли участие в конкурсах – красоты, соревнований в игре в шашки и шахматы, армрестлинга и по перетягиванию каната.

Также на празднике прошел конкурс «Маликаи Ориёнбанк» («Королева Ориёнбанка») и «Бобои дехкон» («Дедушка дехканин»), победителями которого стали сотрудница из филиала банка в столичном районе Исмоили Сомони и сотрудник Головного банка соответственно. Призы победителям вручил специальный гость, представитель Международного валютного фонда.

Впрочем, никто из участников конкурсов не остался без подарков: девушкам вручили национальные украшения из бисера, молодым людям – почетные грамоты.

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Навруз – традиционный праздник таджиков. В 2011 году Навруз получил статус международного праздника, ЮНЕСКО также включил его в список нематериального культурного наследия человечества.