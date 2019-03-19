Отопление жителям столицы Таджикистана в связи с наступлением потепления планируют отключить до конца недели.

Первоначально панировалось приостановить выработку и подачу тепла на обслуживаемые городские объекты 15 марта, сообщили «АП» в мэрии столицы. Однако, так как температура воздуха к тому дню не достигла нужной для прекращения отопительного сезона отметки, было решено подождать еще неделю, отметил источник.

Между тем, многие жители столицы жалуются на слишком жаркую температуру в своих квартирах из-за того , что они до сих пор отапливаются. Люди говорят, что из-за жары чувствуют дискомфорт, даже если оставляют открытыми окна.

Отоплением в Душанбе обеспечиваются около 2 тысяч жилых домов и других объектов.

НА карте отмечены объекты, микрорайоны, улицы и дома Душанбе, котоорые получали тепло прошедшей зимой Asia-Plus

Некоторые жители Душанбе говорят, что самостоятельно отключили подачу тепла в свои квартиры, и теперь не знают, должны ли будут они платить за тепло, которое они по существу уже не используют.

Однако в Душанбинском предприятии теплосетей (ДПТС) говорят, что такие потребители наряду с оплатой за тепло также будут платить штраф.

"Самовольное отключение от теплотрасс является административным правонарушением, и наказывается штрафом", - заявил "АП" заведующий отделом сбыта тепла населению ДПТС Алихон Каримов.

Он отметил, что одной из причин позднего прекращения отопительного сезона является нехватка электроэнергии, которая ощущалась до последнего времени.

"Однако, - подчеркнул Каримов, - с наступлением тепла выработка электроэнергии на Нурекской ГЭС увеличивается, и необходимость в производстве электричества теплоэлектроцентралями отпадает".

Он отметил, что к празднику Навруз отопительный сезон в столице скорее всего завершится.

Отопительный сезон в Душанбе ежегодно обычно начинается в середине ноября и длится до середины марта. Но осенью прошлого года к подаче тепла приступили уже в начале последней декады октября из-за раннего похолодания.

Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).

В настоящее время население платит ДПТС за отопление каждого квадратного метра жилой площади 1,03 сомони в месяц.

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