Отопление жителям столицы Таджикистана в связи с наступлением потепления планируют отключить до конца недели.
Первоначально панировалось приостановить выработку и подачу тепла на обслуживаемые городские объекты 15 марта, сообщили «АП» в мэрии столицы. Однако, так как температура воздуха к тому дню не достигла нужной для прекращения отопительного сезона отметки, было решено подождать еще неделю, отметил источник.
Между тем, многие жители столицы жалуются на слишком жаркую температуру в своих квартирах из-за того , что они до сих пор отапливаются. Люди говорят, что из-за жары чувствуют дискомфорт, даже если оставляют открытыми окна.
Отоплением в Душанбе обеспечиваются около 2 тысяч жилых домов и других объектов.
Некоторые жители Душанбе говорят, что самостоятельно отключили подачу тепла в свои квартиры, и теперь не знают, должны ли будут они платить за тепло, которое они по существу уже не используют.
Однако в Душанбинском предприятии теплосетей (ДПТС) говорят, что такие потребители наряду с оплатой за тепло также будут платить штраф.
"Самовольное отключение от теплотрасс является административным правонарушением, и наказывается штрафом", - заявил "АП" заведующий отделом сбыта тепла населению ДПТС Алихон Каримов.
Он отметил, что одной из причин позднего прекращения отопительного сезона является нехватка электроэнергии, которая ощущалась до последнего времени.
"Однако, - подчеркнул Каримов, - с наступлением тепла выработка электроэнергии на Нурекской ГЭС увеличивается, и необходимость в производстве электричества теплоэлектроцентралями отпадает".
Он отметил, что к празднику Навруз отопительный сезон в столице скорее всего завершится.
Отопительный сезон в Душанбе ежегодно обычно начинается в середине ноября и длится до середины марта. Но осенью прошлого года к подаче тепла приступили уже в начале последней декады октября из-за раннего похолодания.
Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).
В настоящее время население платит ДПТС за отопление каждого квадратного метра жилой площади 1,03 сомони в месяц.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ворух разблокирован. Дорога, соединяющая таджикский эксклав с Исфарой, открыта для движения
Американский посол: США выступают за свободный доступ к интернету
Таджики – иранцы Востока? Рецензия книги от Камолиддина Абдуллаева
С трассы Ворух-Исфара уберут пограничников. Вице-премьеры рассказали об итогах переговоров
«Ориёнбанк» отметил Международный праздник Навруз
ЕБРР и партнеры оказывают помощь школе для слепых и слабовидящих в Вахдате
«МегаФон Таджикистан» увеличил зону покрытия мобильного интернета в Матчинском районе
Декрет или работа. Подкаст «Диета для бюджета», эпизод #6
Таджикистан и Кыргызстан подписали соглашение по урегулированию ситуации на границе
В Узбекистане отмечен пятикратный рост туризма за три года
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста