Европейский банк реконструкции и развития в сотрудничестве с ОБО «Пешрафт» поддержал Вечернюю школу для слепых и слабовидящих в городе Вахдат Таджикистана.
В партнёрстве было собрано 9000 долларов США. Средства были направлены на приобретение учебных материалов и ремонт помещений в школе для слепых и слабовидящих. Учебные материалы для студентов - азбука Брайля, прибор для письма по Брайлю, видео увеличитель, шахматы для слепых и слабовидящих, речевой калькулятор были приобретены в Москве, и бесплатно доставлены авиакомпанией Somon Air в Душанбе.
Для улучшения условий обучения в школе был произведен ремонт крыши. После реконструкции ОБО «Пешрафт» удалось привлечь местных предпринимателей для проведения ремонтных работ в помещениях школы. В результате, благодаря ООО «Глобал Лизинг», благотворительной группе «Хайр», агентству по организации мероприятий «О-Бале», магазину «Адидас Таджикистан», МДО «Алиф Самоя», в здании школы поставили новые окна, покрыли полы линолеумом, произвели косметический ремонт классов. А также талантливые молодые художники разрисовали стены яркими позитивными образами.
“В 2016 году ЕБРР запустил программу «Общественная Инициатива», которая предусматривает эквивалентный финансовый вклад в поддержку благотворительной деятельности. Сотрудники ЕБРР в Таджикистане подали заявку на участие в Программе в 2017 году, и собрали 4000 евро путем пожертвований. Мы организовали продажу выпечки в Душанбе и в Лондоне, а также собирали средства через онлайн-платформу. Все требования по отчетности были выполнены, и ЕБРР удвоил сумму. Мы искренне благодарны всем за участие в нашем проекте, благодаря которому, мы надеемся, обучение станет намного проще и более интерактивным для слепых и слабовидящих учеников. Мы уверены, что нововведения помогут раскрыть таланты детей этой школы, - сказала Айтен Рустамова, глава Представительства ЕБРР в Таджикистане.
ЕБРР и ОБО «Пешрафт» благодарят всех, кто внес свой вклад в доброе дело. Каждый вклад жизненно важен для студентов и преподавателей в школе Вахдата.
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