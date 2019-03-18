«МегаФон Таджикистан» увеличил зону покрытия 3G в Матчинском районе Согдийской области. Свыше 20 тысяч жителей района получили доступ к скоростному мобильному интернету. Это позволит с комфортом пользоваться образовательными онлайн-ресурсами, удаленно решать административные вопросы и общаться с близкими в соцсетях.
«Особенность Согдийской области заключается в удаленности многих населенных пунктов друг от друга. Развитие проводного интернета в таких условиях зачастую является просто невозможным. Мобильная сеть тоже требует постоянного расширения, но это наиболее перспективный способ обеспечить жителей районов доступом к интернету. Кроме того, мы регулярно повышаем скорости – сейчас в Матчинском районе действует базовая станция 3G, благодаря которой они выросли до 20 Мбит в секунду. Более современная технология позволяет улучшить и качество привычной голосовой связи», – говорит Директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
Новые скорости мобильного интернета открывают жителям района доступ к любым онлайн-ресурсам: образовательным и новостным сайтам, порталу государственных услуг, социальным сетям, коллекциям лицензионных фильмов и музыки. Выходить в интернет со смартфонов и планшетов можно в любом месте, где действует сеть 3G «МегаФон Таджикистан».
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