Как быть молодой маме в современных реалиях, когда хочется подольше быть с малышом, но финансовое состояние заставляет возвращаться на работу? Только ли денежные трудности заставляют раньше времени вернуться к профессиональным обязанностям? Легко ли женщине найти удаленную работу в Душанбе, и какие виды ручного труда могут прийти на выручку?

Ищем ответы вместе с нашей гостьей - депутатом, редактором «Вечерки», дважды мамой Гульнорой Амиршоевой.

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