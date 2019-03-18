Объем денежных переводов частных лиц из России в Таджикистан по итогам прошлого года составил $2 млрд 553 млн, что на $17 млн больше, чем в 2017 году, сообщает Центральный банк РФ.

Это сопоставимо с 36% ВВП Таджикистана. В прошлом году объем ВВП республики составил чуть более $7 млрд.

Таджикистан по объему денежных переводов физических лиц из России в прошлом году уступает только двум странам мира: Швейцарии и Узбекистану.

Переводы в Швейцарию осуществлены на сумму свыше $9,1 млрд, а в Узбекистан – более $4 млрд. Размер переводов в Узбекистан по сравнению с 2017 годом вырос на $100 млн.

Также увеличился объем денежных переводов из России в Кыргызстан – с $2,2 млрд в 2017 году до $2,4 млрд в 2018 году.

В Украину частные лица стали меньше переводить деньги: в 2017 году размер таких переводов составлял $750 млн, а в прошлом году - $498 млн.

Напомним, в 2017 году физические лица перевели из России в Таджикистан $2 млрд 536 млн.

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