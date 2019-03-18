О том, что неплохо было бы направлять деньги трудовых мигрантов в экономику страны, власти республики намекали не раз, это же советуют сделать и международные организации. А мигранты-то согласятся?

Памир нуждается в деньгах своих сыновей

Недавно председатель ГБАО Ёдгор Файзов призвал находящихся за пределами Таджикистана земляков поддержать развитие области, в частности инвестированием в реальный сектор экономики.

В своем обращении он призывает земляков помнить о своей малой Родине, хотя бы потому, что она дала им «путёвку в жизнь».

«Сегодня в сложный для региона период у вас есть еще большая возможность оказать содействие родному краю в его развитии и процветании», - отмечал глава области и подчеркивает, что область нуждается в поддержке тех, кто, находясь за пределами области, сумел применить свои знания и способности и добиться больших успехов.

Он просит земляков использовать имеющиеся у них возможности для развития родных сел, поддержки социально-экономических, культурных и образовательных программ, а также привлечения в регион дополнительного финансирования.

Со своей стороны глава области обещает потенциальным инвесторам необходимую помощь и поддержку.

А между тем ООН рекомендует

А между тем, Организация объединенных наций совершенно четко рекомендует помощи не просить, а направлять на развитие экономики республики денежные переводы трудовых мигрантов.

Фото ИТАР - ТАСС

В опубликованном в прошлом году докладе ООН «Финансовый анализ в поддержку исполнения ЦУР в Таджикистане» денежные переводы квалифицируются крупнейшим источником внешнего финансирования.

Авторы доклада отмечают, что денежные переводы играют важную роль в обеспечении домашних хозяйств в Таджикистане необходимым финансированием для базового потребления. Однако они меньше используются для сбережений или инвестирования в продуктивные активы.

«В настоящее время, денежные переводы действуют как значимый буфер от бедности для большой части населения, и большая часть переводов используется для потребления продуктов питания, ремонта жилья и проведение мероприятий», - говорится в докладе.

Экономисты ООН полагают, что часть этого крупного финансового потока можно было бы направить на продуктивные инвестиции, если улучшить бизнес климат в республике, вводить новых финансовых посредников и инструменты для частного сектора.

«Улучшение в регуляторной среде, в частности, налоговой политики позволит направить денежные переводы в продуктивные инвестиции, как это доказал опыт многих других стран с большим притоком денежных переводов», - считают они.

В докладе подчеркивается, что крупные переводы, если их правильно направить в улучшенную бизнес среду, могут привести к гораздо более высоким инвестициям.

«Примеры этого в других странах с высоким уровнем денежных переводов включают Армению, Кыргызстан, Лесото, Вьетнам и Непал, где частное инвестирование составляет в среднем 19% ВВП. Этот высокий уровень инвестирования, включая частное инвестирование, предполагает, что Таджикистану нужно снизить государственное присутствие в экономике, и существенно улучшить бизнес климат», - заключают авторы доклада.

(Из доклада ООН «Финансовый анализ в поддержку исполнения ЦУР в Таджикистане»): «В 2010-2013 годы 27‐30% денежных переводов были направлены в бизнесы во Вьетнаме, одной из самых крупных по получению денежных переводов стран в мире. В 2015 этот показатель составил 70%. Недавние исследования показывают, что вьетнамские зарубежные денежные переводы уже не используются главным образом для поддержки членов семьи. По данным Центробанка Вьетнама, в 2015 только 6% денежных переводов в городе Хо Ши Мин обеспечивали поддержку семьи, в то время как 72% денежных средств были направлены на создание и расширение местных видов бизнеса. Ещё 22% денежных переводов были использованы для инвестирования в недвижимость. Это развитие приписывают главным образом перемене во вьетнамском бизнес климате».

Власти пытаются, но не знают как

Власти Таджикистана давно уже находятся в поисках способов сохранения и приумножения денег мигрантов, однако последние, по всей видимости, пока не совсем заинтересованы в этом.

В октябре прошлого года в республике была озвучена идея - создать Фонд по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников. Создать Фонд предложил глава Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте Таджикистана Шараф Шерализода.

Комментируя свое предложение «АП» Шерализода отметил, что «многие наши зарубежные соотечественники располагают возможностями инвестировать в экономику своей родины. А Таджикистан, в свою очередь, нуждается в финансовых ресурсах для реализации множества проектов».

Он подчеркнул, что на данный момент рано еще говорить о чем-то конкретном. «Необходимо до конца все обдумать. В первую очередь, нужно разработать механизм привлечения инвестиций соотечественников, и эффективного использования этих средств».

По словам Шерализода, также нужно обдумать, какую выгоду, преференции при вложении своих средств получат инвесторы – мигранты.

В целом, считает глава Совета, от создания такого Фонда инвесторы получали бы прибыль, а республика получала бы выгоду от открытия новых рабочих мест и роста государственных доходов.

Хотите инвестиции, создайте условия!

Специалисты считают, что денежные переводы могли бы быть дополнительным источником финансирования развития отечественной экономики, однако для этого властям следовало бы создать в стране благоприятную деловую среду.

- Нам нужно постепенно отказаться от полного использования переводов в потребительских целях и переходить на вложения этих денег в бизнес. Первоначально можно было бы открыть малый бизнес, к примеру, небольшую парикмахерскую в родном селе, и по возможности расширить свое дело, - говорит финансист Зафар Аминов.

Он отметил, что на данный момент отправляемые деньги используются семьями мигрантов для покупки еды и одежды или же легковых машин и жилья.

- Это, конечно, способствует снижению уровни бедности, но не более того, так как средства не накапливаются и приумножаются, а тратятся безвозвратно, - заключил он.

Экономист Солех Хамидов полагает, что возможность направить свои средства на создание бизнеса имеет только небольшая часть мигрантов.

- Работающие в России таджикские мигранты в прошлом году отправили на родину около $3 млрд. С первого взгляда кажется, что для такой небольшой страны как Таджикистан с семимиллиардной экономикой (ВВП Таджикистана в 2018 году составил $7 млрд., - ред.) эта огромная сумма, которой хватит всем. Однако средний размер одного денежного перевода составил всего $140, которых едва ли хватает на месячное пропитание семей мигрантов», - пояснил он.

Вместе с тем, согласен Хамидов, за пределами республики хватает достаточно обеспеченных таджикистанцев, которые располагают возможностями вкладывать свои средства в таджикскую экономику.

- Но, думаю, многих из них от такого шага пока удерживает неуверенность в сохранности своих средств, неблагоприятная и непредсказуемая деловая среда, в частности слишком высокие налоги, - считает он.

Экономист уверен, что при устранении властями указанных недостатков желающие инвестировать в Таджикистан появятся, и не только среди мигрантов.

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