11:27, сегодня Автор: Сайрахмон Назриев, специально для Asia-Plus

Ссора между двумя группами в районе рынка «Ходжи Шариф» города Бохтара переросла в перестрелку, сообщили "АП" в правоохранительных органах области.

По словам источника, ссора началась якобы из-за денежных долгов. Каких именно, источник не пояснил.

«В результате один из участников разборки – местный житель Бахтовар Саъдуллоев - получил ранение из пневматического оружия», - сказал он.

По словам источника в областной больнице имена Бури Вохидова, к ним поступили трое пострадавших.

«Бахтовар Саъдуллоев поступил с ранением: он получил пулю в области живота, сейчас его состояние оценивается, как стабильное. У еще двоих - Довара Солехова и Масрура Солехзода диагностировали легкое сотрясение и после осмотра врача и оказания первичной медицинской помощи они отказались от госпитализации», - добавил источник.

Официального комментария правоохранительных органов города и области по данному инциленту пока нет, однако наш источник сообщил, что прокуратура начала расследование инцидента.

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