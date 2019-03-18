Совет ФИФА, прошедший в Майами, утвердил Бразилию местом проведения шестнадцатого по счету чемпионата мира среди юношеских сборных до 17 лет.
Ранее планировалось, что мировое первенство 2019 года среди юношей примет Перу. Однако 22 февраля в ходе визитов на места проведения турнира и встреч с Федерацией футбола Перу делегаты ФИФА обнаружили многочисленные проблемы в подготовке инфраструктуры и организации логистики.
В итоге было принято решение перенести чемпионат мира из Перу в другую страну, об этом сообщает официальный сайт ФФТ.
Юношеская сборная Таджикистана, руководимая главным тренером Зайниддином Рахимовым, на чемпионате Азии-2018 в Малайзии выиграла серебряные медали и завоевала путёвку на чемпионат мира-2019.
На данный момент известны шесть из 24 команд, которые примут участие на чемпионате мира-2019 в Бразилии. Помимо хозяев команды Бразилии это юношеские сборные Японии, Таджикистана, Австралии, Южной Кореи (все – АФК, Азия) и Новая Зеландия (Океания). Еще 18 сборных, которые осенью поедут в Бразилию, определятся позже по итогам отборочных турниров в четырех региональных конфедерациях: КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, Страны Карибского бассейна), КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и УЕФА (Европа).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Требуем аннулировать: Гражданское общество Таджикистана добивается отмены повышения стоимости интернета
К Наврузу «МегаФон Таджикистан» подарил 4G-интернет жителям Нурека
Противостояние двух таджикских клубов в Кубке АФК-2019 рассудит бригада арбитров из Шри-Ланки
Таджикский боец впервые выступит в UFC
В Душанбе снова отключат свет. Надолго
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 18 марта 2019 года
Тахмина Раджабова: «Быть актрисой и приличной женщиной – можно»
Цвет настроения желтый: Душанбе переодевается в яркие цвета
Умерла российская певица Юлия Началова
Как простому таджикскому парню получить предложения от мировых техногигантов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста