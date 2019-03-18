Компания «МегаФон Таджикистан» запустила в эксплуатацию сеть 4G в Нуреке. Для жителей города это стало приятным подарком в канун Навруза – в этом году в Нурек на международный праздник приедут перезидент Таджикистана Эмомали Рахмон и более 2 500 гостей из разных уголков страны и государств ближнего зарубежья.

Инженеры компании запустили скоростную сеть сразу на нескольких базовых станциях. Это позволило обеспечить связью четвертого поколения всю территорию города и ближайшие кишлаки. В настоящее время «МегаФон Таджикистан» является единственным оператором, который имеет полное покрытие 4G в Нуреке.

«Совсем скоро город будет принимать гостей, в числе которых – руководители нашей страны. Мы считаем, что праздник такого уровня должен быть обеспечен связью самого высокого качества. Сеть четвертого поколения позволит в любой точке Нурека и даже за его пределами выходить в интернет на высоких скоростях, чтобы оперативно получать рабочую информацию или делиться впечатлениями от Навруза в соцсетях. Уверен, что и гости города, и сами жители Нурека оценят новые скорости нашей сети по достоинству», – говорит директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

«На Навруз к нам приедут родственники из Душанбе. Но уже сейчас мы каждый день переписываемся и обмениваемся фотографиями в интернете. В новой сети это происходит мгновенно, практически не приходится ждать, пока загрузится картинка. И вообще пользоваться интернетом стало намного удобнее. Я теперь смотрю на смартфоне еще и спортивные матчи и перестал зависеть от телепрограммы. Спасибо «МегаФон Таджикистан» за новые возможности!» – делится впечатлениями абонент компании из Нурека Рустам Аминов.

Специалисты компании «МегаФон Таджикистан» напоминают, что для использования скоростной сети абоненту необходимо мобильное устройство с поддержкой 4G. Выбрать модель, подходящую по цене и функционалу, а также получить консультации по настройке для работы в новой сети можно в офисах «МегаФон Таджикистан» в Нуреке (они работают на ул. Ш. Рахмонов и ул. Рудаки 7/1) или на сайте http://www.megafon.tj/.

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