Азиатская футбольная Конфедерация огласила состав судейской бригады, которая будет работать на матче первого тура группового раунда Кубка АФК-2019 «Истиклол» - «Худжанд».

Игру «Истиклола» в первом туре группового этапа с «Худжандом», который пройдет в Душанбе, обслужит бригада арбитров из Шри-Ланки.

Главным арбитром матча назначен рефери ФИФА Гамини Нивон Робеш, который с 2010 года обслуживает международные встречи. За это время Гамини судил 53 международных игр, назначив в этих матчах 14 пенальти и показав игрокам 11 красных и 154 желтых карточек, сообщается на официальном сайте ФК «Истиклол».

Он в прошлом году был главным арбитром на матче раунда плей-офф Кубка АФК-2018 «Худжанд» - «Ахал» (0:2), а также судил матч интерзонального полуфинала Кубка АФК-2017 «Истиклол» - «Церес Негрос» (4:0). На линиях ему помогают его соотечественники Веллабада Нивадж Дон Санджива Премалал и Локу Кастботе Иран Удайяканта.

Резервный арбитр – Ханна Хатаб из Сирии. Инспектор судей – Рустом Юсеф Мирза (Саудовская Аравия). Комиссар матча – Субраманиан Маникам (Малайзия).

Напомним, что матч первого тура группового турнира Кубка АФК-2019 между двумя таджикскими клубами «Истиклол» ( Душанбе) - «Худжанд» (Худжанд) пройдет 3 апреля на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

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