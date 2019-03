Молодой таджикский боец Муин Гафуров подписал контракт с UFC. 20 апреля на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге он проведет свой первый бой с российским файтером Мовсаром Евлоевым.

Таджикский боец смешанного стиля (ММА) Муин Гафуров будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Это первый выход представителя Таджикистана на столь элитном бойцовском турнире.

В минувшую субботу в гостинице Hyatt Regency города Душанбе состоялась официальная церемония подписания контракта Муина Гафурова на бой с ингушским бойцом Мовсаром Евлоевым в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата.

"Для меня это большая честь, - сказал Муин Гафуров на мероприятии. - Это мечта, к которой мы шли на протяжении почти восьми лет. Я благодарен всем тем, кто помогал мне добиться этой цели – моим наставникам - братьям Хокировым, другим тренерам и всем тем, кто оказывал мне поддержку. В UFC уровень бойцов намного выше, здесь добиться победы будет непросто, но именно о таких поединках мечтает каждый боец".

Ultimate Fighting Championship — спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая поединки по смешанным единоборствам среди лучших бойцов мира.

Ахтам Хокиров, президент Лиги боевого самбо и ММА Таджикистана напомнил, что это первый выход бойца из Таджикистана в UFC.

"Этот день войдет в историю таджикского спорта. Муин Гафуров стал первым бойцом из нашей страны, кому досталось право представлять Таджикистан в Абсолютном бойцовском турнире. Мы надеемся, что Муин проведет свой дебютный поединок достойно", - сказал Хокиров.

23-летний Муин Гафуров (рост: 170,18 см, вес – 64 кг), выступающий в турнирах по смешанным боям под прозвищем «Таджик» – двукратный чемпион мира по боевому самбо (WCSF), чемпион мира по грэпплингу (FILA), чемпион мира по ММА (WKA), мастер спорта международного класса по боевому самбо.

"В 2016 году Муин подписал контракт с известной азиатской организацией ONE Fighting Championship Team, а затем прошел сборы в Лас-Вегасе с целью пробиться на чемпионат лучших бойцов мира по смешанным боям, проводимый под эгидой всемирной организации UFС, - рассказал «АП» генеральный менеджер Лиги боевого самбо Таджикистана Даврон Комилов. - Он провел на профессиональном уровне 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. Последний раз Муин провел бой 6 октября 2018 года на турнире One Championship — Kingdom of Heroes, где победил нокаутом в 1-м раунде бразильца Леандро Иссу. До этого, 14 октября 2017 года на турнире Tajikistan Fighting Championship 5, Гафуров одолел еще одного бразильца - Итало Фрейтаса техническим нокаутом в 1-м раунде".

20 апреля соперником Муина станет другой дебютант UFC российский боец из Ингушетии Мовсар Евлоев. Он тоже прокомментировал переход в UFC.

"Я заряжен. Долго ждал этого момента, теперь посмотрим, что будет. Бой с Гафуровым подтвержден, он первый подписал контракт. Конкретно этот поединок пройдет в весовой категории до 66 кг, а дальше уже видно будет – останусь в этом дивизионе или буду гонять", – сказал Евлоев журналисту Sports.ru.

Отметим, что Мовсар Евлоев (возраст: 25 лет, рост: 172,72 см) переходит в UFC в статусе чемпиона легчайшего веса M-1 Global.

Мовсар провел 10 поединков в профессиональном ММА, по итогам которых записал на свой счет 10 побед. В своем крайнем поединке, 21 июля 2018 года на турнире M-1 Challenge 95, Евлоев победил нокаутом в 5-м раунде Рафаэля Диаса (Бразилия), а еще ранее, 22 февраля 2018 года на турнире M-1 Challenge 88 — нанес поражение казахстанскому бойцу Сергею Морозову удушающим в 3-м раунде.

