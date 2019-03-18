Внушительная часть Душанбе сегодня, 18 марта, останется без электричества, его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать на улицы: Зебуннисо, Чиноро, Назаршоева, С. Айни, Дж. Расулова, Маяковского, Якачинарского, А. Гуломова, А. Сино, С. Шерози, 9 января, Рохи нав, микрорайонах: Каратегинский, Камола, Чинори Эмом, 31, 32, 33.

«В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени», - отмечают в горcети.

В течение января, февраля и марта практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

Экономят, но говорят что профилактика

В «Барки точик» связывают эти отключения с проведением ремонтно-профилактических работ на линиях электропередачи и подстанциях после загруженности инфраструктуры в зимнее время года.

В энергосетях же объясняют потребителям перерывы в подаче электричества нехваткой воды в Нурекском водохранилище.

«Воды в водохранилище осталось немного, поэтому вынуждены экономить», - сказали в одном из подразделений «Барки точик».

На начало марта этого года уровень воды в Нурекском резервуаре находился на отметке 865 метров. До так называемой «мёртвой отметки» (857 метров над уровнем моря), после достижения которой эксплуатация водохранилища запрещается по техническим параметрам, еще в начале текущего месяца оставалось 8 метров. В прошлом году на этот период уровень подлежащей эксплуатации воды резервуара составлял более 16 метров.

На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.

В энергетических ведомствах говорят, что данное решение принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.

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