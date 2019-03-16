Ворух и Ак-сай на таджикско-кыргызской границе

После недолгого затишья в приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана вновь напряженность. В результате конфликтов 13 и 14 марта погибли двое и ранены более 20 граждан Таджикистана, пострадали трое граждан Кыргызстана.

15 марта делегации сторон начали переговоры по стабилизации обстановки. В настоящее время переговоры продолжаются.

А мы для вас собрали все материалы «АП» о конфликтах, ходе расследований, переговорах, совместных праздниках, а также простые истории добрососедства жителей приграничных сёл в одном Time-line с 2008 года.

В Time-line приведены заголовок и короткое описание, чтобы прочитать вес материал, пройдите по ссылке внизу фотографии.

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