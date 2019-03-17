Начало весны - пора, когда своих овощей еще нет, а заморские жутко дорогие, а порой и безвкусные.

В ожидании вкусняшек – свежих помидоров, хрустящих огурчиков и сладкой малины/клубники, смотрите, когда все это вырастает на наших полях и теплицах, да еще и не по одному урожаю в год.

Asia-Plus

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