Весна в Таджикистан пришла не только календарная – девушки переоделись в легкие платья и туфельки, а столица – в ярко-желтый цвет. Не верите? Смотрите нашу фотоленту.

1 /8 Все началось с распоряжения мэра столицы Рустами Эмомали перекрасить все такси в желтый цвет.

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