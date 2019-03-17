Весна в Таджикистан пришла не только календарная – девушки переоделись в легкие платья и туфельки, а столица – в ярко-желтый цвет. Не верите? Смотрите нашу фотоленту.

 

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