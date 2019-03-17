Весна в Таджикистан пришла не только календарная – девушки переоделись в легкие платья и туфельки, а столица – в ярко-желтый цвет. Не верите? Смотрите нашу фотоленту.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Дороже золота. Как в Кашмире исчезает самая дорогая пряность в мире
История добрососедства и конфликтов на таджикско-кыргызской границе
Начался второй тур переговоров делегаций Таджикистана и Кыргызстана по границе
Государственный симфонический оркестр Таджикистана дал свой первый концерт
Есть ли в Таджикистане продукты с ГМО и насколько они опасны?
В забеге и веломарафоне в Душанбе приняли участие более 25 тыс. человек
Мебель от таджикского производителя. В Душанбе открылась мебельная фабрика «Бисот»
Земля, как камень преткновения: Что происходит на таджикско-кыргызской границе на самом деле?
Подозреваемый в убийстве людей в Новой Зеландии предстал перед судом
При школе №18 в Душанбе построили дополнительное здание. Его открыл Эмомали Рахмон
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста