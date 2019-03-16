В Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни 15 марта состоялась презентация первого концерта Государственного учреждения «Государственный симфонический оркестр» Исполнительного аппарата президента Таджикистана.

В мероприятии приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, представители дипкорпуса, аккредитованного в Душанбе, деятели искусства и литературы.

Государственный симфонический оркестр был создан по непосредственной инициативе Эмомали Рахмона в августе 2016 года.

Оркестр считается детищем профессионального музыкального искусства суверенного Таджикистана, сообщает пресс-служба главы государства.

1 /14

Оркестр был обеспечен современными струнными, духовыми, ударными музыкальными инструментами, а также отдельным зданием. Здание было отремонтировано в соответствии с творческой деятельностью учреждения, и с 2018 года оркестр официально приступил к деятельности.

В настоящее время в состав оркестра привлечены более 100 исполнителей и молодых выпускников отечественных и зарубежных музыкальных школ.

На презентации были исполнены произведения композиторов Таджикистана и мировой классики.

По окончании первой концертной программы, Эмомали Рахмон дал высокую оценку мастерству исполнителей.

Он также отметил, что для более продуктивной деятельности оркестра, в частности, необходимо обеспечить работу по отбору, воспитанию и обучению молодых, перспективных кадров, внесению вклада в воспитание в подрастающем поколении чувства гордости за национальную культуру Таджикистана.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.