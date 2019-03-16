В районе Фирдавси столицы сдан в эксплуатацию первый этапа предприятия по выпуску мебели ООО «Бисот».

В церемонии ее открытия 15 марта приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба главы государства.

Предприятие построено предпринимателем Иззатулло Давлатовым, который потратил на его возведение более 27 млн сомони.

Площадь предприятия занимает около 1 гектара, а выпускать на нем будут большое наименование мебели, в том числе столы и стулья для учебных заведений, мебель для цехов и столовых, гарнитуры для жилых помещений и современные межкомнатные двери.

На церемонии открытия было отмечено, что в целом предприятие в год может обрабатывать свыше 600 кубических метров леса, 15 тысяч единиц специальных досок, таких, как ДСП, МДФ, ДВП, производить 1500 комплектов различной мягкой мебели. Предприятие оснащено передовым современным производственным оборудованием из-за рубежа, в частности, из Германии и Италии.

Процесс производства мебели, который специалисты отрасли считают наиболее сложным, на основе заказов организаций, учреждений и населения, а также согласно требованиям рынка, протекает полностью внутри предприятия.

Сырьё - доски и лес, фурнитура и другие металлические части, необходимые для производства мебели, ввозится из России, Италии и Турции.

В настоящее время на предприятии свыше 80 человек из числа местных жителей обеспечены рабочими местами, для подготовки специалистов отрасли представителями крупнейших компаний по выпуску мебели из Германии, Турции и Болгарии организованы кратковременные обучающие курсы.

Рядом с предприятием также сдан в эксплуатацию салон по продаже мебели «Бисот».

Эмомали Рахмон, осмотрев образцы продукции, выразил благодарность учредителю и дал полезные рекомендации по дальнейшему расширению деятельности и импорту мебели в страны региона, в том числе в Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан.

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В частности, было подчёркнуто, что в ходе изготовления мебели необходимо обратить серьёзное внимание на качество и дизайн, поскольку сегодня на рынках региона и мира выдержать конкуренцию может только та продукция, которая изготовлена на высоком качественном уровне и отвечает современным требованиям.

В будущем рядом с предприятием запланировано строительство цеха по производству металлических частей для мебели и девятиэтажного жилого здания для рабочих.

На втором этапе со сдачей в эксплуатацию нового предприятия уменьшится ввоз металлических частей из-за рубежа, и готовая продукция по сравнительно недорогой цене будет предложена покупателям.

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