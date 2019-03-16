Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Кейт Лоурелл Ардерн в связи с терактом, произошедшим в этой стране 15 марта.

«С чувством беспредельной печали и ненависти воспринял новость о террористическом акте в мечетях города Крайстчерч Новой Зеландии, ставшего причиной гибели 49 человек и получения ран десятками граждан», - говорится в ней.

В послании глава Таджикистана отметил, что «этот трагический случай еще раз выявляет истинную суть терроризма, который не имеет отношения ни к какой религии, нации и народности и решительно диктует необходимость продолжения коллективной борьбы против этой глобальной угрозы».

«Выражаем глубокое соболезнование дружественному народу Новой Зеландии, родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим», - говорится в заключении в телеграмме.

Напомним, в результате нападения на две мечти в городе Крайстчерч Новой Зеландии были убиты 49 и ранены более 40 человек.

Преступник ворвался в мечети сразу после дневной молитвы и открыл огонь по людям. При этом он снимал свои действия и транслировал их в интернет. Им оказался 30-летний Брентон Таррант. Накануне убийства стрелок опубликовал 37-страничный манифест, в котором он назвал свои действия терактом.

В настоящее время он задержан, вместе с ним задержаны еще четверо подозреваемых в нападении - трое мужчин и одна женщина.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.