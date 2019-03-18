АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 МАРТА 2019 ГОДА

- Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм даст пресс-конференцию в отеле Хаят Редженси. Начало в 14:00.

- В Душанбе состоится концерт японской группы «Дэнся». Он пройдет в актовом зале Российско-таджикского (славянского) университета в 16:00. Вход свободный.

- Футбольный клуб «Истиклол» проведет в Ташкенте товарищеский матч с командой «Динамо» (Самарканд).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 МАРТА

2018 - В Таджикистане вышла в свет книга эскизов моделей одежды для женщин в национальном стиле под названием «Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин в РТ».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 МАРТА

1936 - Родился журналист Отахон Латифи.

1938 - Родился литературовед Хамрокул Шодикулов.

1946 - Родился заслуженный артист Таджикистана Урунбек Хамдамов.

1956 - Родился журналист Шамсиддин Орумбеков.

1966 - Родился артист театра и кино Махмадсаид Пиров

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, местами до 17-22 мороза, днем -1+4, местами до 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 9-11 тепла.