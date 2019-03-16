АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 МАРТА 2019 ГОДА
- C 8 до 9 утра состоится веломарафон, а с 9:00 до 10:00 пробег. Веломарафон и пробег будут проходить по проспекту Хофизи Шерози - стартуют у поста “Чорбог” (выезд в Варзоб) и завершатся у Наврузгох.
- В Душанбе стартует финальный этап республиканских соревнований по теннису в возрастных категориях 10-13 лет и 14-17 лет.
- С 11:00 до 20:00 в гостинице ХИЛТОН будет проходить выставка молодых дизайнеров.
– Очередной, 8-й квартирник состоится КЦ «Бактрия». Начало в 18 часов. В программе: выступление музыкантов (пианистов), выставка женских портретов молодых таджикских фотографов, показ короткометражного фильма, выступление специальных гостей и джем-сейшн. Адрес: ул. Мирзо Турсунзода, 12А.
- Во всех четырех районах Душанбе откроются ярмарки - продажи сельхоз продукции.
- В Душанбе состоится финальный этап республиканских соревнований по таэквондо WT, посвященных празднику Навруз.
- В Раште пройдет финальный этап республиканских соревнований по самбо среди юношей, посвящённые памяти чемпиона мира Саидмумина Рахимова и празднику Навруз
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 МАРТА
2016 – В Таджикистане создан институт Омбудсмена по правам ребенка
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 МАРТА
1943 - Родился дирижер, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Давлат Курбон.
1954 - Родился Народный поэт Таджикистана Мухаммад Гоиб.
1975 - Родился журналист Умеди Мухаммадпанох.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 8-13 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 12-17 мороза, местами до 25-30 мороза, днем -3+2, местами до 4-9 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью -3+2, местами до 5-10 мороза, днем 9-14 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 23-25 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 7-9 тепла.
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