Мы поинтересовались у наших соотечественников и гостей столицы, где и как чаще нарушают их потребительские права.

Самыми часто встречающимися нарушениями стали добровольно-принудительная продажа бахил в медицинских учреждениях, отказ продавцов принимать обратно просроченный, испорченный или неподходящий товар, отсутствие ценников на рынках и грубость персонала.

Подробнее в нашем видео.

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