Мы поинтересовались у наших соотечественников и гостей столицы, где и как чаще нарушают их потребительские права.
Самыми часто встречающимися нарушениями стали добровольно-принудительная продажа бахил в медицинских учреждениях, отказ продавцов принимать обратно просроченный, испорченный или неподходящий товар, отсутствие ценников на рынках и грубость персонала.
Подробнее в нашем видео.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как живет самое маленькое село Таджикистана с населением 60 человек?
Талбак Назаров. В политике двери никогда нельзя захлопывать…
Лариса Додхудоева: «Запретных тем не было, и нет, нужно эпатировать»
Кыргызские футболисты едут в Худжанд
Как оштрафовать магазин? Каким образом таджикские законы защищают потребителей
«МегаФон Таджикистан» – Digital-партнер молодежной конференции в Согде
Таджикистан и Грузия договорились об открытии прямого авиасообщения
Эмомали Рахмон принял верительные грамоты послов 9 стран
Таджикского самбиста наказали за допинг
ВБ готовит многомиллионный проект для раннего развития таджикских детей
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста