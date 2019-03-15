Мы недавно побывали в гостях в самом маленьком селе нашей страны Шудж, и буквально влюбились в это место. 

Выглядит оно сказочно - невысокие горы, зеленые луга, шумная речка неподалеку и много плодовых деревьев. Но удивительнее природы здесь, наверное, только люди – их в селе всего 60 человек. 

Как и чем живет Шудж, узнайте в нашем сюжете. 

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