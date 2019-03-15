В юности он красил борта атомохода «Ленин» в Ленинграде и работал комбайнером на казахстанской целине. При СССР был деканом, ректором, министром, председателем Госплана, председателем парламента и депутатом Верховного Совета Союза. В независимом Таджикистане он 12 лет возглавлял МИД.

Сегодня он член президиума Академии наук, председатель Республиканского благотворительного фонда Таджикистана, учрежденного Эмомали Рахмоном.

Предлагаем читателям «АП» наш материал, который был опубликован год назад, в честь 80-летия академика Талбака Назарова.

Талбак Назаров. О жизни, о семье, о карьере…

Родился я в одном из кишлаков бывшего Кангуртского района Кулябской области, который сейчас остался под Нурекским водохранилищем. Очень рано, в трехлетнем возрасте, остался без матери, а позже, в шестом классе, потерял и отца.

В 1953 году, после окончания 7-го класса, приехал в тогда еще Сталинабад. Случайно оказался возле Финансово-кредитного техникума. Ко мне подошел мужчина и спросил, хочу ли я учиться. Посмотрел мои документы, а там одни пятерки. Меня приняли. После трех лет обучения на «отлично» в этом техникуме мне предложили продолжить обучение – либо в Таджикском госуниверситете, либо в Ташкенте, либо в Ленинградском финансово-кредитном институте. Я выбрал Ленинград. Наверное, сейчас бы я такой выбор не сделал. Но тогда была определенная смелость, хотя денег на учебу не было.

В период учебы было трудно. Стипендию я получал, но ее совершенно не хватало. Во время летних каникул работал. После первого курса работал на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. Как раз тогда на верфи строили знаменитый атомоход «Ленин». Я все лето красил борта этого флагмана арктического флота СССР. В последующие годы ездил осваивать целину в Казахстане. Занимался там ремонтом сельскохозяйственной техники. Позже стал комбайнером. Даже получил знак отличия ЦК ВЛКСМ. Кстати, Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, год назад наградил меня медалью «50 лет освоению целинных и залежных земель»…

По пути науки

В 1960 году после окончания учебы вернулся в Душанбе, и меня приняли на работу в качестве ассистента экономического факультета Таджикского университета. Через год стал замдекана. В 1962 году принял решение продолжить учебу в аспирантуре в своем вузе, в Ленинграде. Через три года защитил кандидатскую диссертацию. Вернувшись в Душанбе, через год стал заведовать кафедрой, потом стал деканом факультета. В 1972 году меня опять потянуло на берега Невы, и через два года, в 36 лет, я уже защитил докторскую диссертацию.

В 1980 году, когда я работал деканом, меня избрали депутатом Верховного Совета Таджикской ССР, а позже и депутатом союзного парламента. С этого времени я работал уже в Академии наук Таджикистана, а через два года меня назначили ректором ТГУ.

В 1988 году назначили министром народного образования Таджикистана. Через некоторое время перевели на должность первого заместителя председателя Совмина и председателя Госплана, где я проработал уже до распада СССР.

Честно говоря, в те годы в неопределенном обществе у меня не было желания работать в госучреждениях. Я решил уйти на работу в Академию наук, где был избран вице-президентом. К тому времени у меня уже было звание академика.

Подписание документа «Общее соглашение о мире и национальном единстве в Таджикистане», 27 июня 1997 года, Москва Фото tjk.rus4all.ru

«Каждая страна должна знать свои возможности и свое место»

В декабре 1994 года меня перевели на работу в качестве руководителя аппарата президента РТ, здесь я проработал 28 дней. После этого в январе следующего года получил должность министра иностранных дел и занимал это место ровно 12 лет.

Мне удалось наладить контакты со многими из моих коллег, как из западных, так и восточных, азиатских стран. Но все-таки это был очень сложный период - в Таджикистане продолжалась гражданская война. И самым сложным периодом моей работы в должности министра, наверное, можно считать переговорный процесс между правительством и таджикской оппозицией. Ранее этот процесс вели мои коллеги, а в 1996 году я был назначен руководителем правительственной делегации на межтаджикских переговорах. К счастью, моя миссия на этом посту завершилась подписанием мирного соглашения в 1997 году.

Что важно для внешней политики такой страны, как Таджикистан? Наша страна обязана предпринимать все усилия, чтобы быть в хороших отношениях со всеми. И никогда не стоит на встречах и переговорах критиковать позицию третьей страны. Нам нельзя жертвовать своими национальными интересами. Этот интерес необходимо защищать умело, не грубо.

Талбак Назаров и бывший Генсек ШОС Рашид Алимов Фото rus.sectsco.org

Что же касается соседних стран, я считаю, что они должны обладать определенными привилегиями. Сосед на то и сосед. Они от Бога, от них никуда не денешься! И в случае наличия проблем во взаимоотношениях с соседом или партнером никогда не следует замораживать вопрос в таком виде. Вопрос необходимо либо решать, либо оставлять его открытым.

В политике двери никогда нельзя захлопывать. Для Таджикистана очень важно иметь сбалансированную внешнюю политику, учитывающую наши национальные интересы. Но, с другой стороны, каждая страна должна знать свои возможности и свое место.

«Блеск и роскошь - ни к чему»

Я вообще не любитель помпезности и роскоши. Знаю, что многие чиновники, получив назначения, начинают с капитального ремонта своих служебных помещений. Могу сказать одно: все эти годы в моем кабинете в МИДе была та мебель, которая использовалась еще до моего прихода, например, шкаф, который служил еще во времена председателя Совмина Абдулахада Каххарова. Я считал, что в первую очередь кабинет должен быть чистым и аккуратным, блеск и роскошь - ни к чему.

Я никогда не имел личного автомобиля. И только когда ушел с поста министра, президент подарил мне автомобиль, за что ему большое спасибо. Заверяю вас, это не какой-нибудь роскошный «Мерседес», а обычный «Хюндай». Но в моем возрасте автомобиль мне нужен. Потому что часто приходится посещать больницы, ездить по другим делам, а служебный автомобиль я не привык использовать для себя. Даже знакомые удивлялись, что моя супруга пешком возвращается с базара…

Супруга моя также окончила Ленинградский университет. Работала в различных должностях в финансовых органах.

У меня двое детей. Мой сын окончил Ленинградский университет, кандидат наук. На жизнь он себе зарабатывает сам. Дочь по профессии биолог, но сейчас работает в международной организации. Никогда в жизни я не просил за своих детей, всего они добивались сами.

Квартиру, в которой сейчас живу, я получил, еще будучи ректором университета. Меня она вполне устраивает. У меня нет дачи, хотя летом бывает жарко в квартире и хочется уехать за город. Богатства за годы работы на высоких постах я также не собрал. Считаю, что богатые люди все время живут в тревоге и переживаниях.

Наверное, самым большим моим заработком была премия им. Авиценны, 2,5 тысячи долларов. Но на эти деньги я создал компьютерный класс в интернате для глухонемых детей. Сейчас получаю пенсию, зарплату на нынешней работе, еще надбавку за академическое звание. К тому же пишу статьи, за которые мне иногда платят гонорары, выступаю на конференциях.

В моем возрасте потребности уже небольшие, этих денег достаточно для жизни. И вообще, тема денег меня не особо волнует. Я знаю, что пока я жив, я в состоянии содержать себя сам.

Медиа-группа Asia-Plus поздравляет уважаемого Талбака Назаровича с Днем рождения и желает крепкого здоровья и благополучия!

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.