Футбольный клуб «Алга» из Бишкека, который в прошлогоднем чемпионате Кыргызстана занял 5-е место, решил провести предсезонную подготовку в Таджикистане.
По сообщению официального сайта клуба, «Алга» примет участие в международном турнире «Кубок футбольной лиги Таджикистана», который пройдет с 15 по 25 марта в городе Гулистон Согдийской области.
Сегодня команда в составе 22-х человек вылетела в Баткен, откуда дальше автобусом отправляется в Таджикистан.
В Кубке футбольной лиги Таджикистана в этом году примут участие почти все команды высшей лиги республики.
Турнир проводится с целью готовности команд к предстоящему новому сезону национального чемпионата, который стартует в апреле.
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Точик2 часа назад
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