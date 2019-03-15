«МегаФон Таджикистан» выступил официальным мобильным оператором молодежной конференции «Гулистан-2019», обеспечив участников мероприятия и волонтеров скоростным интернетом.

Конференция собрала представителей Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области, СМИ, банков, международных организаций и ИТ-компаний, работающих в регионе. Темами для обсуждения стали стартап-инновации, новые технологии и современные подходы к бизнесу.

«На конференции обсуждаются ключевые тренды мировой цифровой экономики. Это и стало основой нашего интереса к мероприятию: «МегаФон Таджикистан» стремится к лидерству в сфере Digital, в том числе в таких направлениях, как развитие услуг на базе «интернета вещей». Интересно нам и общение с молодежной аудиторией. Телеком-отрасль сейчас активно наращивает влияние за счет быстрого развития технологий, и молодежь отлично это понимает», – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

Для обеспечения высокого качества связи оператор усилил сеть на территории Учебного центра Национального банка Таджикистана, где проходит мероприятие. В частности, после проведенных технических работ беспроводной интернет стал доступен участникам конференции на скоростях до 20 Мбит/с. Это помогает успешно работать над созданием новых стартап-проектов и оперативно находить нужную информацию во Всемирной сети. Кроме того, «МегаФон Таджикистан» организовал информационную зону, где можно узнать об актуальных услугах связи и зарядить смартфоны.

«Мы, представители молодежи города Исфары, Бободжан Гафуровского, Айнинского и Шаартузского районов, узнали много интересного в общении с сотрудниками компании «МегаФон Таджикистан». Они показали инновационные решения, которые помогают абонентам экономить и при этом общаться без границ. Лично я смог протестировать мобильной приложение «МегаФон Life». Очень понравилось – и полезно, и легко в использовании», – поделился Хушхол Воситбоев, житель джамоата Ворух, Исфаринского района.

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