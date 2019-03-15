Авиационные власти Таджикистана и Грузии достигли договоренностей по установлению прямого авиасообщения между городами двух стран.
Меморандум о воздушном сообщении подписан в минувшую среду в Тбилиси, - сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Документ подписан в рамках двухдневного визита в Грузию представителей министерства транспорта и Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана.
«Меморандум регулирует технические вопросы, связанные с запуском прямых рейсов до подписания межправительственного двустороннего соглашения о воздушном сообщении», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с подписанным документом стороны имеют право назначить одну или более авиакомпаний для выполнения прямых регулярных пассажирских рейсов и воздушных грузовых перевозок.
Назначенные компании имеют право осуществить воздушное сообщение в любом пункте Грузии и Таджикистана.
В Минтрансе Таджикистана подтвердили подписание данного меморандума, отметив, что подробности будут опубликованы позже.
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Таджик3 часа назад
Очень рад, было бы здорово, конечно будет дороговато, но Грузия прекрасная страна и люди там близкие к нам по менталитету, имею ввиду гостеприимства