Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял верительные грамоты 9 новоназначенных послов зарубежных стран, сообщает пресс-служба президента.

Верительные грамоты и приветствия руководства своих стран таджикскому лидеру сегодня передали Чрезвычайные и Полномочные послы Китая – Лю Бинь, США – Марк Поммершайм, Ирана – Мухаммадтаки Собири, Кыргызстана – Жаныш Рустенбеков, Дании – Карстен Сендергорд, Шри Ланки -Нурдин Мухаммад Шахид, Венесуэлы – Карлос Аркала Кордонес, Конго – Давид Мадука и Ганы – Мухаммед Саюти Яхая.

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Как сообщает пресс-служба президента РТ, Эмомали Рахмон поздравил всех послов с назначением и заявил, что они своей эффективной дипломатической деятельностью окажут серьезное содействие развитию и расширению всесторонних отношений между Таджикистаном и их странами.

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