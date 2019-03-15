Профессиональная футзальная лига Таджикистана и компания Carabao Energy Drink в Таджикистане заключили соглашение о совместном партнёрстве.
В присутствии представителей СМИ свои подписи под договором поставили генеральный директор Футзального союза Таджикистана Комрон Шодиев и генеральный директор компании «Осиё-Стандарт», которая является официальным дистрибьютором энергетического напитка «Carabao Energy Drink» в Таджикистане, Мустафо Давлатбеков.
Подписание контракта, который рассчитан до конца 2019 года, состоялось в офисе Федерации футбола Таджикистана.
После подписания соглашения, отвечая на вопросы журналистов, Комрон Шодиев заявил, что спонсорские средства, которые будут выделены, пойдут на организацию Студенческой лиги Таджикистана по футзалу.
Мустафо Давлатбеков, в свою очередь, выразил надежду, что взаимное сотрудничество сторон будет способствовать развитию футзала в Таджикистане.
«Мы рады быть спонсором профессиональной футзальной лиги Таджикистана, которая из года в год прогрессирует и выходит на новый уровень. Кроме того, наша компания вносит свой вклад и в развитие большого футбола, являясь спонсором Футбольного клуба «Худжанд», - сказал он
Carabao Energy Drink занимается производством энергетических напитков в Таджикистане.
Отметим, что с 2017 года компания является титульным спонсором Кубка английской футбольной лиги, которая теперь называется «Carabao Cup».
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как живет самое маленькое село Таджикистана с населением 60 человек?
«Картошка оригинал»: Какие права потребителей чаще всего нарушаются в Таджикистане?
Талбак Назаров. В политике двери никогда нельзя захлопывать…
Лариса Додхудоева: «Запретных тем не было, и нет, нужно эпатировать»
Кыргызские футболисты едут в Худжанд
Как оштрафовать магазин? Каким образом таджикские законы защищают потребителей
«МегаФон Таджикистан» – Digital-партнер молодежной конференции в Согде
Таджикистан и Грузия договорились об открытии прямого авиасообщения
Эмомали Рахмон принял верительные грамоты послов 9 стран
Таджикского самбиста наказали за допинг
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста