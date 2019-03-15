В Узбекистане препараты, содержащие фенспирид, аннулированы и исключены из реестра разрешенных лекарств.

Согласно данным Минздрава Узбекистана, это вещество может повлиять на работу сердца - в частности, вызывать нарушение сердечного ритма. В свою очередь это может привести даже к остановке сердца, сообщает gazeta.uz.

Препараты, включающие фенспирид, назначаются для лечения заболеваний дыхательных путей, в том числе, ринофарингита, ларингита и бронхиальной астмы. Наименование препаратов: «Эреспал» (таблетки покрытые оболочкой 80 мг), «Эреспал» (сироп 150 мл) и «Сиресп» (сироп 2мг/мл 150 мл).

Регистрационные удостоверения на эти препараты были аннулированы и исключены из Реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в республики.

Также получены сообщения от компании «Гедеон Рихтер» (Венгрия) о действиях регуляторного органа в отношении принятия решений по препарату «Эпистат», который содержит фенспирид.



В настоящее время ожидается поступления информации от остальных компаний «Галичфарм» ПАО «Киевмедпрепарат», «Zentiva Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.» (Турция), «World Medicine Ilac San. Ve Tic. A.S.» (Турция), «Glenmark Pharmaceuticals Ltd» (Индия), по которым также будут приняты соответствующие решения.

По данным Центра по международному мониторингу лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, имеется около 600 сообщений о побочных действиях фенспирида, в том числе кардиологические нарушения в форме тахикардии, синусной тахикардии, экстрасистолии, фибрилляции желудочков, суправентрикулярной тахикардии, аритмии, параксизмальной тахикардии, нарушения ритма по типу torsade de pointes, спазма коронарных артерий, брадикардии, трепетания сердца, кардиомиопатии и инфекционного миокардита.

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