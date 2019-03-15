Приговором военного суда Душанбинского гарнизона житель джамоата Эсанбой района Рудаки Саидкул Джоникулов признан виновным по статье 338 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство на нем) УК РТ.

Решением суда он оштрафован на 50 тыс. сомони, сообщил "АП" источник в вышеназванном суде.

С. Джоникулов самовольно занял свыше двух гектаров земли, которая принадлежит подсобному хозяйству Минобороны Таджикистана на территории джамоата Эсанбой района Рудаки.

"Житель района Рудаки не только самовольно занял землю, принадлежащую Минобороны, но и построил на ней жилой дом", - отметили в суде.

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