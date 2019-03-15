Алмалыкский горно-металлургический комбинат изготовил огромный казан для сумаляка с рекордным размером, сообщает CA-NEWS.
Его диаметр составил 3,8 метра, объем — 7 тысяч литров, общий вес — 4600 килограммов, глубина — 1,1 метра. Очаг, на котором разместят казан, будет весить 3,6 тонны.
7-тонный казан необходим для приготовления праздничного сумаляка в ходе Фестиваля туризма и народных обычаев «Сумаляк сайли», который пройдет в дни празднования Навруза в Намангане.
В прошлом году организаторы мероприятия приготовили пять тонн этого вкуснейшего лакомства. Теперь же они планируют побить собственный рекорд, чтобы достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Руководство города обратилось к комбинату с просьбой изготовить казан и очаг необходимых размеров.
Планируется, что в новом казане будет приготовлено свыше 7 тонн сумаляка.
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