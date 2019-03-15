ОГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе назвало самыми злостными нарушителями ПДД в городе пешеходов, которые за последние две недели совершили свыше 1,5 тыс. нарушений правил дорожного движения.
Вторыми по нарушениям правил дорожного движения остаются водители общественного транспорта – они нарушили правила за две недели 436 раз, сообщает пресс-центр столичной милиции.
За самовольное изменение маршрута движения к административной ответственности привлечены 120 водителей общественного транспорта, 315 оштрафованы за перегрузку салонов городских маршруток.
В общей сложности, за 14 дней на дорогах города зафиксированы свыше 7 тыс. 656 нарушений ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции за этот период задержали десять водителей, которые находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
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Запрещенный_Критик2 часа назад
Причем тут пешеходы и скрины из видео, где водитель тангема борется с гайцом?