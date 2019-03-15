Преступники открыли стрельбу в двух мечетях в Новой Зеландии, в результате не менее 40 прихожан мечетей погибли в результате массового расстрела, устроенного неизвестными в Новой Зеландии, число раненых превышает 30, сообщает Otago Daily Times, на которое ссылается Лента.ру.
В момент инцидента в мечети было около 300 человек. Доподлинно известно, что двое мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч и пригородном поселении Линвуд сразу после дневной молитвы и открыли огонь по людям.
Один из преступников снимал свои действия и транслировал их в интернет. Им оказался гражданин Австралии ультраправых взглядов. Накануне убийства стрелок опубликовал 37-страничный манифест, в котором он назвал свои действия терактом.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала инцидент одним из самых черных дней в истории страны. По ее данным, в результате нападения погибли 40 человек и еще 20 получили ранения.
Как пишет Медуза, уже задержаны четверо подозреваемых в нападении — трое мужчин и одна женщина. Известно, что одного из нападавших зовут Брентон Таррант. Это 28-летний мужчина из Австралии, придерживающийся ультраправых взглядов. Он вел прямую трансляцию убийств в сети в течение 17 минут. Перед тем, как отправиться на преступление, он опубликовал в интернете 74-страничный «манифест», объясняющий его мотивы.
В нем Таррант высказывал ненависть к мигрантам и обещал устроить террористическую атаку. Его аккаунты в соцсетях сейчас заблокированы.
В городе закрыты все школы и государственные учреждения. Власти просят людей не покидать свои дома. Правоохранительные органы не исключают, что у преступников могут быть сообщники, которые пока находятся на свободе.
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1231 час назад
Преступники или террористы? Несмотря на то, что эти ублюдки назвали свои действия террором вы уважаемые называете их просто преступниками, а надо бы по праву их назвать террористами. или вы считаете что не мусульмане не могут быть террористами?
Точик3 часа назад
Даже если этот убийца скажет что это теракт, никто ему не поверить и отправят в психушку даби белые теракт вы чо, сэр!!!