Военный суд Душанбинского гарнизона приговорил к двум годам лишения свободы жителя Душанбе Шарифбека Зулфикорова, призванного в ряды Вооруженных сил Таджикистана 27 октября прошлого года.

Тогда военно-врачебная комиссия признала его годным для службы, отметили в суде, однако после прохождения медицинской комиссии Зулфикоров наотрез отказался служить в рядах национальной армии.

"Несмотря на это, он был отправлен в одну из войсковых частей столицы для прохождения дальнейшей службы, однако после прибытия на место службы, он заявил, что если его не освободят от службы в армии, он покончит с собой и наотрез отказывался от выполнения воинского долга", - сообщил «АП» источник в военном суде Душанбинского гарнизона.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 376 (уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем членовредительства или иным способом) УК Таджикистана.

Решением суда он приговорен к двум годам лишения свободы и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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