Большая часть Душанбе сегодня, 15 марта, останется без электричества, его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать на улицы Мастонгулова, Афзали, Улугбека, Фирдавси, Косимова, Крупской, Лермонтова, Нахимова, Ю.Вафо, Олега Кошевого, Борбад, а также в микрорайоны Зафрафшон, Сомон, 64 и 65.

"В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени", - отмечают в горcети.

В течение января, февраля и марта практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

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