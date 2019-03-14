Сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с Президентом Кыргызской Республики Сооранбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопросы таджикско-кыргызских отношений и сделали особый акцент на ситуации на границе, возникшей 13 марта.

"В этом контексте президенты договорились дать соответствующие поручения компетентным органам сторон относительно тщательного расследования инцидента, приведшего к человеческим жертвам, а также преодоления конфликта переговорным путём", - сообщается на сайте президента Таджикистана.

Пресс-служба отмечает, что президент Кыргызстана передал свои глубокие соболезнования и выразил чувства сопереживания семье и близким гражданина Республики Таджикистан Хусейна Хакимова, погибшего в результате приграничного конфликта.

Между тем, пресс-служба киргизского лидера сообщает, что Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон отметили необходимость создания совместной комиссии для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем, а также активизации переговоров по завершению процесса делимитации государственной границы.

"Президенты были едины во мнении, что народы двух стран, имеющие вековые добрососедские отношения должны жить только в мире и дружбе", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

Тем временем, пока лидеры двух стран вели переговоры, в Ворухе был убит еще один гражданин Таджикистана - 37-летний Рафоиддин Тешаев, который был двоюродным братом Икбола Тешаева, пресс-секретаря председателя города Исфара.

Еще один человек - Ансориддин Хайдаров получил огнестрельное ранение в руку, а двое других, в том числе женщина - побиты камнями и госпитализированы.

Больница в Ворухе, куда были госпитализированы раненые сегодня граждане Таджикистана фото прислано читателями

Конфликт на таджикско-киргизской границе продолжается второй день. 13 марта жители села Точикон джамоата Ворух и кыргызского Ак-Сая закидали друг друга камнями: пострадало 20 граждан Таджикистана.

В другом конфликте в селе Ходжаи аъло джамоата Чоркух погиб 43-летний педагог Хусейн Хакимов, ещё четверо попали в отделение травмотологии центральной больницы города. От огнестрела пострадали также старший региональный инспектор милиции 46-летний Саидшариф Авеззода, который был ранен в бедро, жители джамоата Рахим Аюбов (ранен в голову) и Максадчон Атамов (получил ранения в ногу). Кроме этого, ранение от удара камнем получил Абдумаджид Муллоджонов.

Погранслужба Таджикистана заявила, что киргизская сторона в нарушение договорённостей начала строительство дороги на спорном участке границы. В заявление таджикского погранведомства отмечалось, что "силовые структуры Кыргызстана закрыли дорогу «Исфара-Ворух» и взяли в заложники жителей Воруха – пассажиров двух маршруток".

Джамоат Чоркух. Конфликт в селе Ходжаи аъло, в результате которого погиб местный учитель фото очевидцев

Кроме этого, в заявлении отмечается, что граждане Кыргызстана подожгли склад товаров Абдумаджида Муллоджонова и мельницу в джамоате Чоркух.

ГУ Погранвойск ГКНБ РТ сообщает, что в настоящее время ситуация на границе стабильная и находится под контролем пограничников двух государств.

Пограничная служба Кыргызстана тоже отмечала, что конфликт возник из-за строительства дороги Аксай-Тамдык, но о заложниках и погибшем гражданине Таджикистана в заявлении киргизов не было ни слова.

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