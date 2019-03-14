Известный азербайджанский мастер визуальных искусств, член Союза художников Азербайджана, скульптор Теймур Рустамов приоткрыл завесу в загадочный мир Искусства, а также рассказал о своих работах, представленных на выставке «Made by Teymur Rustamov in Tajikistan в Душанбе.

Работы известного на весь мир азербайджанского скульптора Теймура Рустамова, который сегодня побывал в эфире радио «Азия-Плюс», желающие и ценители искусства могут увидеть на его выставке «Made by Teymur Rustamov in Tajikistan», которая открылась в отеле «Серена» и будет работать до 29 марта.

Искусство многогранно, с его помощью творец может выразить свои эмоции и чувства. Теймур Рустамов избрал, по его словам, «нелёгкий» путь скульптора.

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В эфире нашего радио он рассказал, что за всю свою творческую жизнь он успел поработать со всеми мыслимыми материалами: от глины до льда. Наиболее предпочитаемым материалом у мастера является бронза.

Как выяснилось, скульптор знаком и с современными технологиями и довольно быстро освоился в работе с ними. Как пример он привёл 3D-принтеры, к которым, кстати, относится вполне положительно.

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По словам Теймура, искусством он занимается практически с трёх лет: тогда ему в этом помогал отец, который также был скульптором. Теперь же собственные дети Теймура порой помогают ему в его нелёгком труде.

«Искусство – это мастерство. И у каждого мастера должен быть вкус. Если его нет, то это уже не искусство, а ремесло», - утверждает он.

Несмотря на то, что в своём мастерстве Теймур уже 21 год, по его словам, ему всегда есть чему учиться, тем более, учитывая новые возможности 21-ого века.

Работы таджикских скульпторов Теймур оценивает очень высоко. По его словам, наши скульпторы достигли «уровня Бога» в своих творениях. Он подчеркнул общность в работах как наших мастеров, так и мастеров всей Центральной Азии. А общность заключается в орнаментике скульптур.

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