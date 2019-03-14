Внешнеторговый оборот Таджикистана за первые два месяца этого года составил $597 млн, что на $32 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Таможенная служба при правительстве республики.

Сокращение объема внешней торговли связано с резким падением экспорта продукции: за два месяца нынешнего года республика поставила на внешние рынки товаров на сумму чуть более $120 млн, что на 22% меньше, чем в этом же периоде прошлого года. Экспорт продукции в январе-феврале 2018 года произведен на сумму $154 млн.

Объем импорта товаров за минувшие два месяца практически оставался на уровне аналогичного периода прошлого года. В январе-феврале 2018 года было импортировано продукции на сумму $475 млн, а в этом же периоде нынешнего года - $477 млн.

Между тем, коэффициент покрытия импорта экспортом снизился с 32% в январе-феврале 2018 года до 25% в аналогичном периоде нынешнего года.

Объем импорта за первые два месяца прошлого года превалировал над экспортом на $321 млн, а в этом году – на $357 млн.

Главным торговым партнером Таджикистана в январе-феврале этого года являлась Россия: объем таджикско-российского товарооборота составил $155 млн.

С Казахстаном за два месяца нынешнего года Таджикистан наторговал на $125 млн, с Китаем - $80 млн.

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