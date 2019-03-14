От пули граждан Кыргызстана погиб гражданин Таджикистана, ещё двое ранены, сообщили "АП" жители джамоата Ворух.

По словам источника, сегодня примерно в 15:10 вооруженные граждане Кыргызстана открыли огонь по гражданам Таджикистана в анклаве Ворух.

"Они открыли огонь в селе Точикон джамоата Ворух. В результате один 37-летний Рафоиддин Тешаев погиб. Он был двоюродным братом Икбола Тешаева, пресс-секретаря председателя города Исфара. Еще один человек - Ансориддин Хайдаров получил огнестрельное ранение в руку", - сообщил житель джамоата.

Раненый Ансориддин Хайдаров Фото переслано местными жителями

Двое граждан Таджикистана - Абдугафур Вохидов и Насиба Зайниева также были доставлены в больницу после того, как их закидали камнями.

Абдугафур Вохидов Фото переслано местными жителями

Причина очередного конфликта неизвестна. По словам местных жителей, кыргызская сторона вооружает своих жителей.

В настоящее время дорога в анклав Ворух из Исфары остается заблокированой.

«Они даже не пустили председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода, который прибыл туда утром на переговоры, покинуть джамоат Ворух. Сейчас он вместе с начальниками силовых структур Согда и мэром Исфары находятся в Ворухе», - сообщил источник.

Глава Согда Раджаббой Ахмадзоджа на месте конфликта Фото переслано местными жителями

Что происходит?

Конфликт на таджикско-киргизской границе продолжается второй день. 13 марта жители села Точикон джамоата Ворух и кыргызского Ак-Сая закидали друг друга камнями. В этом конфликте пострадали более 20 граждан Таджикистана.

В другом конфликте в селе Ходжаи аъло джамоата Чоркух погиб 43-летний педагог Хусейн Хакимов, ещё четверо попали в отделение травмотологии центральной больницы города.

Погранслужба Таджикистана заявила, что киргизская сторона в нарушение договорённостей начала строительство дороги на спорном участке границы. В заявление таджикского погранведомства отмечалось, что "силовые структуры Кыргызстана закрыли дорогу «Исфара-Ворух» и взяли в заложники жителей Воруха – пассажиров двух маршруток".

Пограничная служба Кыргызстана тоже отмечала, что конфликт возник из-за строительства дороги Аксай-Тамдык, но о заложниках и погибшем гражданине Таджикистана в заявлении киргизов не было ни слова.

Пресс-служба МИД КР сообщила, что по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстан Чингиза Айдарбекова с главой внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Они обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Утром в конфликтный район выехал глава Согда вместе с руководителями силовых структур области. Он перевёл переговоры с губернатором Баткена прямо на месте конфликта, встретился с местными жителями, которые рассказали Раджаббою Ахмадзода о ситуации, постоянных конфликтах и призвали помочь решить все проблемы.

О результатах переговоров официальной информации пока нет, однако, по словам жителей Воруха, они не дали результатов: глава Согда до сих пор в Ворухе и выехать оттуда не может.

Суть проблемы

Жители таджикского анклава Ворух выступают против строительства дорог со стороны Кыргызстана, так как опасаются, что, таким образом, кыргызская сторона со всех сторон заблокирует джамоат и верховье реки Ворух тоже будет под ее контролем и жители могут остаться без воды.

«Пока они хотят строить дорогу до местечка Чакак, и далее довести ее до верховья реки Ворух. Таким образом, они хотят полностью блокировать джамоат Ворух со всех сторон. Более того, в верховье реки они хотят построить ГЭС и водохранилище, в результате чего Исфара и Канибадам могут остаться без воды», - сообщил «АП» глава поселка Точикон джамоата Ворух Гафурджон Джураев.

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