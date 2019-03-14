Мэрия Душанбе доводит до сведения жителей и гостей столицы, что в связи с подготовкой к празднику Навруз, движение автотранспорта на главных проспектах города будет ограничено.

По проспекту И. Сомони движение уже ограничено с 12 марта.

Здесь - от Национального медицинского центра (Караболо) до моста через реку «Душанбинка» - движение для всех видов транспорта ограничивается с 9 утра до 13.00. Такое ограничение будет длиться до 16 марта.

Карта перекрытия дорог Asia-Plus

С 16 марта до 21 марта автотранспорт не сможет проехать по проспекту Рудаки (от перекрестка гостиницы «Таджикистан» до ТВ «Сафина») с 10.00 до 14.00.

21 марта в день проведения карнавала движение транспорта по центру столицы будет перекрыто с 8 часов утра до 13:00, сообщили «АП» в мэрии.

Следует также отметить, что в период с 16 по 25 марта на проспектах И.Сомони и Рудаки будет полностью прекращено движение троллейбусов №1 и №10. Это связано с тем, что электропровода, которые необходимы для движения троллейбусов, будут демонтированы на время подготовки и проведения карнавала, чтобы они не мешали конструкциям.

Пассажиры в эти дни могут пользоваться автобусами №3 и №8.

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