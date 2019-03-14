Подготовка Душанбе к празднику Навруз идет полным ходом. Студенты и школьники маршируют, спортсмены готовятся, различные службы приводят в порядок городские улицы.

Напомним, в этом году состоится первый в истории Таджикистана праздничный карнавал в честь Навруза. Он пройдет 21 марта и в нем ожидается участие народных умельцев, клоунов, исполнителей, танцоров со всех уголков страны.

А завтра уже начнутся другие праздничные мероприятия.

В частности, 16 марта с 8 до 9 утра состоится веломарафон, а с 9 до 10 пробег. Веломарафон и пробег будут проходить по проспекту Хофизи Шерози - стартуют от Наврузгоха и завершатся у поста “Чорбог” (выезд в Варзоб).

В этот же день во всех четырех районах столицы откроются ярмарки.

20 марта празднование Навруза на республиканском уровне пройдет в Нуреке. В нем примет участие и глава государства Эмомали Рахмон.

В ночь с 20 на 21 марта наступление нового года – Навруз будут праздновать во всех районах города. Культурные мероприятия будут проходить на площади 800-летия Москвы (у театра оперы и балета), в парках Айни, Фирдавси и на площади Сино (возле здания Генеральной прокуратуры).

21 марта с 9 утра до 13 часов по главным дорогам столицы проспектам Рудаки и Сомони пройдет карнавал. Помимо этого во всех парках столицы с 10 часов будут проходить культурно-развлекательные мероприятия.

22 марта в «Кохи Суруш» и Национальной библиотеке с 9 до 16 часов будет проходить Международный форум «Навруз Душанбе – стержень культурно-туристических связей", а вечером с 17.30 в «Наврузгох» начнется театрализованное представление.

23 марта с 9 утра до 14 часов в «Боги Ирам» (Ботанический сад) пройдет Международный фестиваль «Навруз - культурно-туристическое наследие".

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